Au début de l'été, des rumeurs avaient annoncé la sortie de ces Ryzen 9000X3D dès le mois de septembre afin de raccourcir encore les délais par rapport aux gammes précédentes. Rapidement, cette rumeur avait été battue en brèche et il n'était plus question que d'une annonce/sortie, dans le meilleur des cas, en début d'année prochaine.

Eh bien, tout porte aujourd'hui à croire qu'il y a eu un nouveau revirement chez AMD. À l'occasion d'un événement Gigabyte autour des cartes mères X870, il se pourrait bien que certains employés d'AMD aient été un peu trop enthousiastes. En voulant insister sur l'avenir radieux du socket AM5, ils auraient évoqué la sortie en deux temps des futurs Ryzen 9000X3D.

Ainsi, alors que les Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D ne seraient bel et bien prévus que pour le début de l'année prochaine, le Ryzen 7 9800X3D pourrait débouler dès la fin-octobre. Le plus accessible du trio, le 9800X3D est clairement le plus intéressant pour le commun des mortels et, « hasard du calendrier », une sortie en octobre, le placerait en face des nouveaux Arrow Lake d'Intel…