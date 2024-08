Dans un communiqué officiel publié la semaine dernière, AMD a confirmé que Microsoft proposera très bientôt aux utilisateurs de Windows 11 une importante mise à jour destinée aux propriétaires de processeurs Ryzen 9000, 7000 et 5000. Concrètement, ce correctif permettra d'améliorer la fréquence d'images en jeu et de booster, d'une manière plus globale, les performances. Nos confrères de The Verge rapportent que la série Ryzen 9000, lancée un peu plus tôt ce mois-ci, n'a jusqu'alors pas été à la hauteur des attentes des joueurs et des promesses faîtes par l'écurie rouge.

Sachez que cette nouvelle mise à jour de Windows 11 devrait favorablement influer sur les performances des architectures Zen 5, mais également celles des architectures Zen 4 et Zen 3, comme le promet AMD. Sur le processeur Ryzen 9 9950X, le jeu Far Cry 6 devrait bénéficier d'une hausse de 13 % de ses performances dans Windows 11 24H2 en comparaison avec la version 23H2. Pour le cas de Cyberpunk 2077, l'augmentation devrait quant à elle être de 7 %, ce qui est loin d'être négligeable.