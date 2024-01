"Cyberpunk 2077 n'était qu'un échauffement" : le développement de sa suite est officiellement lancé

Une phrase de conclusion que certains pourraient prendre avec un certain cynisme. CD Projekt RED avait en effet eu les yeux plus gros que le ventre et nourrissait de trop grandes ambitions pour Cyberpunk 2077. À sa sortie, le résultat n'a pas vraiment été à la hauteur d'attentes colossales, surtout sur PS4 et Xbox One, où la claque visuelle proposée par le capricieux moteur RED Engine a été remplacée par un festival de bugs et de problèmes d'instabilité. Les choses n'étaient malheureusement pas forcément plus reluisantes sur PC, à moins d'avoir une configuration dernier cri.