On a joué à Phantom Liberty : nos premières impressions sur le gameplay de l'extension de Cyberpunk 2077

Nous avons en effet pris énormément de plaisir à renouer avec notre personnage et ses nouvelles capacités, qui ont, à notre sens, magistralement redynamisé la formule du jeu original. Mais V n'est pas la seule personne a avoir profité de ces nouveautés. L'intelligence artificielle des forces de l'ordre et des ennemis en général a en effet été renforcée. Et autant dire que celles et ceux qui trouvaient la difficulté maximale trop facile risquent de se casser violemment les dents. Nos adversaires sont en effet devenus extrêmement mortels et n'hésitent pas à nous hacker, nous flanquer ou nous envoyer des grenades pour nous forcer à prendre des risques, qui peuvent se payer très cher.