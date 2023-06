Cyberpunk 2077 Phantom Liberty : une nouvelle fin et plein de nouveau contenu !

Dogtown sera en effet divisée en trois quartiers, représentant chacun un niveau de richesse différent. D'une manière générale, cette nouvelle région à explorer présentera une ambiance encore plus sombre que ce que l'on a vu dans le jeu original. Cela passe notamment par une milice imposant sa loi, et une amélioration très demandée du système des forces de l'ordre et des combats en véhicules.