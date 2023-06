Cyberpunk 2077 : le studio annonce une série d'événements et du nouveau pour Phantom Liberty

Afin d'échauffer les esprits et de marquer le coup avec le lancement de son extension, la page Twitter de Cyberpunk 2077 vient d'annoncer l'arrivée d'une série d'événements appelée Phantom Liberty Tour. L'occasion pour les joueurs et les joueuses de Varsovie, Cologne, Tokyo, Pékin, Séoul, Paris, Sao Paulo et Londres de découvrir en avant-première le DLC à venir pour la dernière production de CD Projekt RED. Les équipes du studio nous donnent d'ailleurs rendez-vous très bientôt pour en apprendre davantage au sujet de ces événements.