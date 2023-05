CD Projekt, le développeur de Cyberpunk 2077, est-il à vendre ?

Voilà qui a le mérite d'être on ne peut plus clair. Si vous avez apprécié Cyberpunk 2077, nous vous rappelons que nous en apprendrons plus sur Phantom Liberty, la seule et unique extension du titre, lors du Summer Game Fest en juin prochain. En outre, les dernières aventures de Geralt de Riv ont officiellement dépassé le cap des 50 millions d'unités écoulées dans le monde, portant le total de ventes de la licence The Witcher à 75 millions. De son côté, Cyberpunk 2077 s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. De bien belles performances pour le studio polonais, qui parviendront (presque) à nous faire oublier le lancement chaotique de la dernière production du studio voilà maintenant plus de deux ans…