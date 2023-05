Rachat d'Activision Blizzard : pourquoi ce n'est pas fini ?

Le 26 avril dernier, et malgré de nombreuses rumeurs annonçant la validation à venir du rachat d'Activision Blizzard King pour environ 69 milliards de dollars, la CMA a dit « non ». L'autorité britannique ne souhaitait pas créer un précédent sur le marché naissant du cloud gaming et avait préféré bloquer l'acquisition de l'éditeur derrière Call of Duty. Microsoft avait pourtant apporté des garanties et signé divers partenariats, mais ils se sont montrés insuffisants pour rassurer le régulateur, qui avait constaté que Microsoft détenait déjà une grande part de ce qui est encore un petit marché.

Immédiatement, le vice-président de Microsoft, Brad Smith, a annoncé son intention de faire appel tandis qu'Activision a indiqué que la Grande-Bretagne se tirait une balle dans le pied et qu'elle n'était peut-être pas une si grande terre d'investissement que cela. Microsoft n'a donc pas baissé les bras. Hier, nous avons appris par l'intermédiaire de Reuters que le dossier permettant de faire appel avait été officiellement déposé auprès du tribunal d'appel de la concurrence, et ce, à quelques jours seulement de la date limite.

La procédure est particulièrement complexe, et il faudra attendre plusieurs mois avant que la Cour ne rende son verdict. Si cette dernière donnait raison à Microsoft, ça ne serait pas terminé pour autant. En cas de victoire de la firme de Redmond, la CMA devra rouvrir le dossier et mener une nouvelle enquête. Autrement dit, le régulateur pourrait certes changer d'avis, mais il pourrait également arriver aux mêmes conclusions. Dans ce cas, Microsoft recevrait une nouvelle fin de non-recevoir et c'en serait terminé, à moins qu'elle ne décide de quitter le territoire, ce qui est hautement improbable.