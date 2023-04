Microsoft x Activision Blizzard : un rachat conclu bientôt, envers et contre tout ?

Annoncé en janvier 2022, ce rachat historique à hauteur de 69 milliards de dollars aura décidément fait couler beaucoup d'encre et impliqué beaucoup de monde. Une telle opération a en effet été vue, non sans raison, comme un violent coup de pied dans la fourmilière qu'est l'industrie du jeu vidéo.

Les mois passant, Microsoft est parvenue, avec moult efforts et résilience, à faire lever les barrières soulevées par la plupart des autorités de la concurrence mondiale. Selon toute vraisemblance, seule la FTC s'y oppose encore fermement.

La firme escompte qu'Activision Blizzard rejoindra ses rangs d'ici le mois de juin, et il se pourrait bien que cela se fasse, avec ou sans l'assentiment de l'autorité américaine. « Microsoft va essayer de fourrer l'affaire dans la gorge de la FTC », a indiqué une source proche du New York Post. Cela marquerait la fin brutale d'un combat juridique initié par l'entité en décembre 2022 dans une tentative de décourager les parties en présence de procéder au rachat.

Les espoirs de résistance de la FTC étaient fondés sur une condamnation outre-Atlantique par la CMA et la Commission européenne. Mais les doutes de ces dernières quant à l'influence de ce rachat sur leurs propres marchés des consoles et du cloud gaming ont depuis été levés. Les multiples accords d'une durée de dix ans sur les jeux Xbox auprès de GeForce NOW et autres services similaires, ou encore l'accès à la licence Call of Duty sur les consoles Nintendo ont été cruciaux en ce sens.