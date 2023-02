GeForce NOW : et maintenant, les jeux Xbox ! Pourquoi c'est top pour les joueurs... et pour Microsoft

Microsoft n'est pas arrivée les mains vides et avait plusieurs annonces dans son sac pour faire pencher la balance en sa faveur. La première, et probablement la plus commentée, est celle d'un accord entre l'entreprise et Nintendo. Microsoft s'engage en effet à proposer ses titres Xbox sur les plateformes du constructeur japonais pendant 10 ans. Le communiqué met en avant la marque Call of Duty qui pourra bénéficier d'éditions pour la Nintendo Switch, et possiblement une future console de jeu lorsque le constructeur sera prêt à révéler sa prochaine machine.

Microsoft a, après son audition devant les autorités de régulation européennes, tenu une conférence de presse et a mentionné à la surprise générale un nouveau partenariat, cette fois avec NVIDIA. Le groupe s'engage ainsi à proposer les titres Xbox sur GeForce NOW le jour de leur sortie ou quelques jours après, selon les jeux. Si, une nouvelle fois, Call of Duty a été mis en avant, les deux acteurs ont pris soin de préciser que les titres Activision Blizzard et ceux de Bethesda seront aussi disponibles pour les joueurs utilisant la plateforme de cloud gaming.

« Xbox reste déterminé à donner aux gens plus de choix et à trouver des moyens d'élargir la façon dont les gens jouent », a commenté Phil Spencer, président de la division Xbox chez Microsoft. Plutôt prudente jusqu'alors, NVIDIA soutient aujourd'hui pleinement le rachat d'Activision Blizzard, heureuse qu'elle doit être d'avoir récupéré quelques centaines de titres qui viendront prochainement enrichir son catalogue.