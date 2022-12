Rachat d'Activision : Microsoft répond à la FTC et évoque des jeux Bethesda exclusifs à Xbox

« Microsoft rachète Activision pour répondre aux besoins des milliards de joueurs qui choisissent de jouer sur des appareils mobiles plutôt que sur une console ou un PC, et pour apprendre à créer des jeux qui les attirent et les font participer. Xbox veut également rendre les jeux non mobiles d'Activision plus largement disponibles […] Les lois antitrust sont censées promouvoir, et non empêcher, l'offre aux consommateurs de contenus de haute qualité plus nombreux et à des prix plus bas ».