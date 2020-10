Les futurs jeux Bethesda finalement exclusifs à l'écosystème Xbox ?

C'est une acquisition historique pour l'industrie du jeu vidéo, et du divertissement en général, qui avait été officialisée le 17 septembre dernier. Microsoft s'offrait donc Bethesda Softworks, et toutes les licences de l'éditeur, pour la bagatelle de 7,5 milliards de dollars. Ainsi, des sagas iconiques comme DOOM, The Elder Scrolls et Fallout sont passées sous le giron du constructeur américain. La concurrence sera-t-elle privée de ces jeux ? Nous avons un premier élément de réponse.