Deathloop, le prochain jeu de Arkane Studios, repoussé à 2021

Annoncée lors de l'E3 2019, Deathloop est une franchise inédite développée par les créateurs de Dishonored et Prey. Ce jeu de tir à la première personne nous entraînera sur l'île de Blackreef, un lieu où deux assassins s'affrontent inlassablement. Le titre mettra entre nos mains un arsenal varié qui nous permettra d'abattre les huit cibles clé réparties sur la fameuse île. Le but du jeu est simple : briser la boucle temporelle et s'échapper.