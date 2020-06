Présentés par Sony, Hitman 3, Kena, Pragmata, Project Athia et Stray arrivent aussi sur PC

Ainsi, chez les Danois de Io Interactive, on travaille d'arrache-pied au troisième opus des nouvelles aventures du plus célèbre des assassins vidéoludiques. Hitman 3 semble d'ailleurs bien avancé puisque le studio s'est permis d'annoncer une sortie en janvier 2021 sur PC et sur PS5 donc, mais aussi sur PS4, Xbox One et Xbox Series X.