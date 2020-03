Xbox Series X : Microsoft détaille les technologies de sa console

Lire aussi :

Enfin du concret... ou presque

L'antre de la bête

CPU : 8 Cœurs cadencé à 3.8 GHz (3.66 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2

GPU : 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Taille du Die : 360.45 mm²

Processeur : 7nm Enhanced

Mémoire vive : 16 Go GDDR 6 w/ 320mb bus

Bande passante de la mémoire : 10 Gb à 560 Gb/s, 6 Gb à 336 Gb/s

Stockage interne : 1 TB Custom NVME SSD

Opération d'entrée et de sortie par seconde : 2.4 GB/s (Direct), 4.8 GB/s (Compressé, avec décompression du hardware)

Stockage supplémentaire : Carte d'1 TB (correspondant parfaitement au stockage interne)

Stockage externe : Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2

Lecteur optique : 4K UHD compatible Blu-Ray

Performance visée : 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu'à 120 FPS

The memory cards/add-on NVMe drivers are pretty cool. This is what you'll use with that rear slot to expand storage. pic.twitter.com/OmiIsIVh6F — John Linneman (@dark1x) March 16, 2020

C'est aussi la première fois que nous voyons la console à l'œuvre sur deux fonctionnalités essentielles. De plus, le constructeur américain a dévoilé toutes les spécificités techniques de sa machine.Le rendez-vous était pris et Microsoft a tenu sa promesse malgré un contexte international difficile. Pour le moment, la Xbox Series X est toujours prévue pour cette fin d'année et la firme de Redmond a souhaité détailler en profondeur les specs de la machine.À travers deux vidéos postées sur Facebook, la division Xbox a également tenu à illustrer les technologieset celle en rapport avec la réduction des temps de chargement.La fonctionnalitépermettra à l'utilisateur de mettre plusieurs jeux en pause et de reprendre la progression directement où il s'était arrêté. Dans la vidéo (en haut de cet article), nous voyons le joueur relancerou encoreen à peine quelques secondes.Enfin, dans l'ultime extrait, nous pouvons nous rendre compte de la diminution importante du temps de chargement sur. Reste à voir ce que cela donnera sur les autres jeux.Dans son communiqué, Microsoft s'est également décidé à présenter toutes les caractéristiques techniques de la Xbox Series X. Sans plus attendre, les voici :L'article mis en ligne par la firme américaine se contente également de rappeler la puissance de la Series X et la présence de quelques technologies déjà connues comme le DirectX Raytracing . Le visuel ci-dessous illustre les performances du ray tracing sur. Le rendu est bluffant puisque la lumière est plus réaliste et traverse les objets transparents.Enfin, les joueurs pourront utiliser des cartes mémoire pour étendre le stockage de la console. Nous pouvons les apercevoir via le tweet ci-dessous.Bref, la Xbox Series X nous donne toujours rendez-vous pour la fin d'année.