On peut dire que Microsoft vient de lâcher une bombe dans l'univers du gaming. À partir d'aujourd'hui, la firme de Redmond augmente les prix de ses consoles Xbox Series S et X, de certains de ses accessoires et même de certains jeux first-party, et pas qu'un peu d'ailleurs ! Cette annonce, qui a surpris la communauté, intervient alors que l'entreprise affiche pourtant, une fois n'est pas coutume, d'excellents résultats sur le marché des jeux vidéo.