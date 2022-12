Pour 2023, Microsoft prend une résolution qui risque d'agacer les joueurs Xbox

C'est désormais officiel, les jeux dits « first party » issus du groupe Xbox Game Studios, s'adressant à l'écosystème Xbox ainsi qu'au PC, passeront dès 2023 à 79,99 euros. Microsoft s'est fendue de la déclaration suivante à propos de cette triste résolution :

« Nous nous sommes refrénés sur la hausse des prix jusqu'aux fêtes de fin d'année, afin que les familles puissent s'offrir plus facilement des jeux. À partir de 2023, nos jeux développés spécialement pour la nouvelle génération comme Forza Motorsport, Redfall et Starfield seront lancés au prix fort de 79,99 euros sur les plateformes concernées (Xbox Series et PC). Cette hausse de prix reflète le contenu, l'échelle et la complexité technique de ces titres. Comme les autres jeux développés par nos équipes chez Xbox, ils seront bien sûr disponibles dès leur lancement sur le Game Pass ».