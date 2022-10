Xbox Game Pass : bon pour les joueurs, rentable pour Microsoft, que demander de plus ?

« Le Game Pass en tant que partie globale de nos revenus de contenu et de service [de la branche Xbox, NDLR] est probablement à 15 %, » déclare Spencer, avant d'ajouter : « Je ne pense pas que ça devienne plus gros que ça. » Il indique ainsi qu'à l'avenir les abonnements ne représenteront pas 50-70 pour cent des revenus et se contenteront de rester une part raisonnable d'un revenu global en hausse.