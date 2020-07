Cloud gaming : le remplacement des consoles prendra des années selon Phil Spencer

Le xCloud sera intégra au Game Pass

On le sait, le Game Pass est la clé de voute de la stratégie gaming de Microsoft. Déjà fort de plus de 10 millions d’abonnés, le service de jeux par abonnement sera bientôt conjugué à xCloud, promet Phil Spencer.

Pour résumer, grâce à ce qu’on imagine être une offre croisée, il devrait être possible d’accéder à tous les jeux du catalogue Game Pass depuis un smartphone ou un PC, lesquels seront exécutés côté serveur, grâce au Cloud Azure de Microsoft.

« Une façon naturelle d’étendre vos possibilités de jeux via votre ludothèque Game Pass est d’ajouter la possibilité de streamer sur des appareils mobiles », confirme le responsable de Xbox. « Nous parlerons plus en détail de ce point très bientôt — ce ne sera plus très long maintenant — et nous aborderons plus clairement le sujet du business model, que les gens vont vraiment aimer, j'en suis sûr ».

Des promesses assurément (azurément ?) alléchantes de la part du responsable d’une entreprise qui, après des débuts compliqués sur cette génération avec la Xbox One, a finalement trouvé son salut dans la conception de services dont le public est friand.