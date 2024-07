Est-ce la fin des consoles Xbox en France et en Europe ? Microsoft ne dément pas

fatpunkslim

Encore une fausse rumeur de Tom Warren, on a l’habitude, il avait déjà predit la fin des consoles Xbox il y a un an ou l’arrivée de starfield chez la concurrence… Je comprends pas comment on peut encore donner du crédit au fondateur de win rumors ! C’est son boulot de faire du clic sur des fake news et bien sûr certains médias reprennent ce genre de foutaises comme du pain béni.

La réalité c’est que Xbox vende 2x moins que la ps5, comme sur la génération précédente, rien de nouveau donc.

La réalité c’est que se baser sur la vente des consoles ça n’a pas de sens, Xbox sort tous ces jeux sur pc et aussi certains dans le cloud et une poignée sur d’autres consoles. La console n’est qu’un moyen parmi d’autres mais ça ne veux pas dire qu’ils vont arrêter les consoles, c’est juste une stratégie plus diversifiée.

La réalité c’est qu’ils ont bel et bien dementi cette « information », phil spencer a confirmé l’arrivée d’une console portable, et sarah bond a confirmé l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles. Meme les documents de la ftc confirment de prochaines consoles.

La réalité c’est que Xbox fait plus de revenus, plus d’abonnés, plus de ventes de jeux et a plus de joueurs mensuels actifs (MAU) que PlayStation. Le nombre de consoles est un critère obsolète pour juger du succès d’un constructeur/ éditeur

C’est le mal du web, reprendre pour argent comptant n’importe quoi sans vérifier et sans aucun recul ou sens critique.