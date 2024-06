Le patron de Xbox le confirme : d'autres jeux seront déployés sur PS5 et Nintendo Switch

Comme le pointe The Verge, des signes de ce revirement sont perceptibles depuis des mois dans la communication de Xbox, qui prend soin de ne plus qualifier ses jeux d'« exclusifs ». Lors de son événement organisé ce 9 juin, la société a présenté ses nouveaux titres Doom : The Dark Ages et Gears of War : E-Day « première mondiale », sans pour autant spécifier s'ils seraient uniquement disponibles sur ses propres plateformes.