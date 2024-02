Sortie de ses jeux sur PS5 et Nintendo Switch, Game Pass, future console : Xbox expose enfin sa stratégie

L'étincelle qui a mis le feu aux poudres des rumeurs autour de la sortie d'exclusivités Xbox sur d'autres plateformes a été initiée par deux rapports de XboxEra et The Verge. Selon ces derniers, Starfield et Indiana Jones and the Great Circle devaient tôt ou tard sortir sur PS5. Si les deux jeux cités ne sont finalement pas concernés par ce mouvement d'ouverture, une grande partie de la stratégie de Xbox est bien de faire sortir des titres issus de ses studios sur les consoles concurrentes.