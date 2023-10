Activision Blizzard King rejoint Microsoft : les contours de ce rachat historique (et ce que ça change pour vous)

Non sans une certaine fierté, le patron de Microsoft a en effet adressé dans un article de blog un message au monde entier pour annoncer que, ça y est, la famille Xbox s'agrandit fortement en recueillant Activision Blizzard King. « Nous adorons les jeux vidéo. Nous y jouons, nous en créons, et sommes les premiers à savoir combien le jeu est important pour chacun et collectivement, en tant que communauté. Et aujourd'hui, nous accueillons officiellement Activision Blizzard et leurs équipes au sein de la famille Xbox », déclare-t-il.

« Ensemble, nous allons apprendre, innover et continuer à tenir notre promesse d'apporter la joie et la communauté du jeu vidéo à plus de personnes. Nous allons le faire dans une culture qui aspire à encourager tout un chacun à donner le meilleur d'eux-mêmes pour rendre le jeu accessible à toutes et tous […]. Nous allons créer de nouveaux mondes et histoires, faire venir vos jeux préférés sur plus de plateformes afin que tous les joueurs puissent participer, y compris sur mobile, le cloud, et plus encore […]. Aux millions de fans qui aiment les jeux Activision, Blizzard et King, nous voulons vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour pour jouer […] », ajoute-t-il.