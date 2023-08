Coup de théâtre : Microsoft cède les droits sur le cloud gaming des jeux Activision Blizzard

Rappelons qu'il avait été question de rendre accessibles ces derniers sur GeForce NOW et sur d'autres services de cloud gaming, sans que cela ne parvienne à convaincre l'autorité de la concurrence britannique. Volte-face totale, puisque lesdits droits ont aujourd'hui été cédés à Ubisoft, et plus précisément à son service Ubisoft+.