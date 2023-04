Ubisoft+ est officiellement déployé sur Xbox One et Series X|S, mais avec quels jeux ?

À ce titre, le service Ubisoft+ sur les consoles Xbox permet (pour l'instant) l'accès aux versions premium d'une soixantaine de jeux. Parmi les plus notables, on compte bien sûr Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, ou encore Rainbow Six Siege. Les futures grosses sorties comme Assassin's Creed Mirage et Avatar: Frontiers of Pandora y seront également accessibles dès leur lancement… un jour.