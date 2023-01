Le bateau Ubisoft prend l'eau, et de nombreux jeux boivent la tasse

Mise à part Rainbow Six : Extraction, l'extension Dawn of Ragnarök pour Assassin's Creed Valhalla, Mario et les Lapins Crétins ou encore Just Dance 2023, l'année 2022 s'est globalement montrée en demi-teinte pour Ubisoft. Durant ce laps de temps, des jeux tels que Roller Champions et son Battle Royale Hyper Scape ont dû fermer leurs portes, la faute à un compte de joueurs presque inexistant.