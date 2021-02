Ubisoft signe le meilleur trimestre fiscal de son histoire, notamment porté par Assassin's Creed Valhalla

Derrière ce trimestre record se trouve, en première ligne, Assassin's Creed Valhalla, sorti le 10 novembre 2020. En termes de valeurs, il s'agit du titre le plus rentable sur sa période de lancement de toute la franchise Assassin's Creed.

Sa sortie concomitante sur de multiples plateformes, notamment sur Xbox Series X | S et PS5, ainsi que la situation de pandémie, lui ont été profitables. On pourrait même gager que le report de Cyberpunk 2077 de novembre à décembre ait été une aubaine pour Ubisoft et son RPG open-world.

Frederick Duguet, le directeur financier d'Ubisoft, estime qu'Assassin's Creed Valhalla n'a pas fini de réjouir la société : « C'est le jeu de la franchise qui a bénéficié du meilleur niveau d'engagement et de temps de jeu. Pour la suite, il bénéficiera d'un plus long et meilleur programme post-lancement qu'Assassin's Creed Odyssey ».