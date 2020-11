Assassin's Creed Valhalla : un lancement réussi avec deux fois plus de joueurs qu'Odyssey

Selon Ubisoft, le nombre de joueurs actifs au lancement d'Assassin's Creed Valhalla, testé et approuvé récemment dans nos colonnes, a largement dépassé celui d'Odyssey, sorti en 2018, pratiquement du simple au double. Et le studio compte sur les Xbox Series X | S et PS5 pour gonfler encore davantage cette base déjà solide de joueurs.