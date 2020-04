Assassin's Creed: Valhalla s'offre un premier trailer

C'est officiel! Le prochain Assassin's Creed permettra aux joueurs de contrôler un viking très énervé. Le trailer mis en ligne ce jeudi par l'éditeur français devrait ravir tous les férus de mythologie nordique. En plus de cette vidéo superbement réalisée, nous avons également appris la période de sortie du jeu.

Ainsi, Assassin's Creed: Valhalla sortira en fin d'année sur PS4, Xbox One, PC, Stadia , PS5 et Xbox Series X . Si nous en croyons les logos présents dans la bande annonce, c'est bien la prochaine machine de Microsoft qui sera mise en avant durant la campagne promotionnelle. Du gameplay pourrait donc être dévoilé à l'occasion d'un événement organisé par le constructeur américain.

Hélas, le jeu à proprement parlé ne s'est pas illustré. Impossible de savoir s'il reprendra la jouabilité d'Assassin's Creed Odyssey ou s'il y aura du changement à ce niveau. D'après la description du soft, « des mécanismes RPG avancés » seront présents. Le site Eurogamer a fourni d'autres informations intéressantes sur le contenu du jeu.

On sait ainsi que le héros se nomme Eivor et que nous aurons la possibilité de jouer un personnage féminin. On apprend également que nous arpenterons le terres britanniques mais aussi la Scandinavie (dont la Norvège).