PlayStation 5 (PS5) : tout ce que l'on sait sur la prochaine console de Sony

Si Microsoft a frappé en premier en décembre 2019 avec la Xbox Series X , Sony a décidé d'opter pour une stratégie plus attentiste. La marque nippone s'est contentée d'évoquer les composants de la console via un article posté sur le site Wired et de révéler un logo assez classique. Avant la conférence de presse qui se chargera de présenter le design, le prix, la date de sortie exacte et les jeux, nous allons faire le point sur tout ce que nous savons à l'heure actuelle.À chaque nouvelle console, la puissance revient constamment dans tous les débats. La PS5 sera-t-elle plus performante que la Xbox Series X ? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire puisque la console de Sony n'a pas encore dévoilé ses capacités réelles. La marque nippone a tout de même souhaité éclaircir quelques éléments.L'architecture de la machine sera donc composée d'un CPU AMD Ryzen 3, 8 cœurs et d'un GPU AMD Radeon Navi adapté. Ce dernier pourra atteindre une définition maximale en 8K et le joueur profitera de l'audio 3D. Sony a bien affirmé que la perception du son sera une composante essentielle de l'expérience sur PS5. La console sera bien évidemment compatible avec la technologie ray tracing qui permet d'adapter la lumière et les ombres en prenant en compte tous les éléments du décor.S'il est impossible de savoir si ces fonctionnalités seront (bien) utilisées au lancement de la PS5, Sony a déjà appuyé une autre capacité qui sera mise en avant dès le premier lever de rideau sur la console. En effet, les temps de chargement pourraient être réduits à néant grâce à la présence d'un SSD. L'utilisateur bénéficiera d'une expérience plus fluide et le stockage devrait monter jusqu'à 2 To. Un brevet laisse également supposer que la mémoire interne pourra être étendue via des cartouches vendues séparément.La Dualshock 5 ne devrait pas marquer une grosse révolution par rapport à la manette de la PS4. Le design sera sûrement très similaire même si quelques ajouts seront de la partie. Ainsi, les sticks analogiques seront plus précis, les gâchettes plus grosses pour une meilleure prise en main et la fameuse barre lumineuse pourrait disparaître. D'après plusieurs sources, le controller de la PS5 fonctionnerait aussi sur PS4.Au rayon des fonctionnalités, nous aurons droit à des gâchettes adaptatives. Cette technologie permet de mieux ressentir ce qu'il se passe dans un jeu comme lorsqu'un personnage tire à l'arc, prend un virage ou utilise une arme à feu. Enfin, le retour haptique est également attendu au tournant. Les vibrations classiques céderont donc leur place à cette autre technologie. Là aussi, le but sera de ressentir au mieux les événements dépeints à l'écran (voiture qui percute un mur, joueur de foot effectuant un tacle...). Nous serons clairement plus immergés dans l'action.C'est sans doute la plus grande inconnue au sujet de la PS5. Tous les concepts aperçus sur Internet ont été publiés par des internautes très créatifs. Le design d'une console est parfois décidé au tout dernier moment. Pour la PS4, Andrew House, l'ancien PDG de Sony Interactive Entertainment, avait révélé qu'il avait fait son choix entre deux looks différents seulement quelques jours avant la conférence de l'E3 2013.Rappelons aussi que le fameux kit de développement de la PS5 qui a fait tant parler n'indique en rien le design final de la machine. Bref, il est impossible d'avoir des éléments concrets avant la présentation.Popularisés par le Xbox Game Pass et son offre très avantageuse, les services sont maintenant au cœur de la stratégie des constructeurs. Sony appuiera sans doute le PlayStation Now , une plateforme permettant de jouer à des titres en streaming (et d'en télécharger certains) contre un abonnement mensuel, déjà accessible sur PS4. L'offre pourrait bien s'étendre sur PS5.Il en est de même pour le PlayStation Plus qui permettra toujours de jouer en ligne et d'obtenir des jeux « gratuits » chaque mois. Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de changements à ce niveau.Enfin, la rétrocompatibilité fait régulièrement l'actualité. En effet, nous pourrons bien jouer aux titres PS4 sur PlayStation 5 sans avoir à repasser à la caisse. Si cette fonctionnalité est pourtant banale depuis des années, elle a disparu des consoles Sony à l'ère de la PS3.Pour l'instant, les détails relatifs au prix et à la date de sortie ne sont pas connus. Cependant, Sony a promis que sa console sera commercialisée à un tarif raisonnable . De nombreuses sources évoquent donc les sommes de 450 € voire 500 €. C'est un peu plus que la PS4 qui était facturée à 399 € à son arrivée en novembre 2013. S'il faudra attendre une annonce officielle de la part de Sony à ce sujet, nous pouvons tout de même espérer un prix en adéquation avec les exigences des fans. Le traumatisme du lancement de la PS3 est encore dans les mémoires...Depuis plusieurs mois, nous savons que la PlayStation 5 arrivera en fin d'année 2020 . Le mois exact reste un mystère mais il est clair que Sony souhaitera se positionner avant les fêtes de Noël. Voilà pourquoi le mois de novembre est celui qui revient le plus fréquemment. Rappelons que la PS4 était arrivée en Amérique du Nord le 15 novembre 2013 et le 29 novembre de la même année en Europe.Sony l'a promis, il y aura bien des exclusivités dès fin 2020 sur sa machine. Hélas, il est encore bien trop tôt pour connaître ces titres. Pour le moment, nous avons uniquement découvert l'existence de, un jeu d'action à la troisième personne édité par Gearbox Software qui débarquera sur PlayStation 5 (et sur l'Epic Games Store) en fin d'année. Bien entendu, les studios internes de Sony sont déjà au travail depuis plusieurs mois pour fournir la console en exclusivités marquantes.Parmi les studios régulièrement évoqués pour le line-up de lancement, nous retrouvons Guerrilla Games et un possible. Récemment racheté par la firme japonaise, Insomniac Games pourrait aussi s'illustrer lors de la présentation de la PS5 avec un nouveau jeu. Deux titres seraient en chantier :etfigurent aussi parmi les favoris pour mettre en valeur les capacités techniques de la console. La réalité virtuelle pourrait aussi s'inviter à la fête avec une nouvelle version du PlayStation VR Enfin, les éditeurs tiers seront au premier rang pour venir garnir le catalogue de la machine dès fin 2020. Les prochainsou encorepermettront d'assurer une transition en douceur à Noël.Voilà ce que nous pouvions dire sur la PS5 en ce mois de février 2020.