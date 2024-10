En toute logique, l'éditeur a détaillé les configurations recommandées, et force est de constater que les changements par rapport à Modern Warfare 3 l'an passé ne sont pas folichons. Histoire de vous faire une idée plus précise de la chose, nous avons d'ailleurs choisi d'afficher les configurations recommandées pour Black Ops 6 (ci-dessus), mais aussi de ce « vieux » Modern Warfare 3 (ci-dessous, cette fois).

Premier constat, la configuration minimale pour le « multijoueur seulement » a disparu sans qu'Activision n'en explique la raison. Plus important, on peut noter que les trois niveaux de configuration sont pour ainsi dire identiques d'un jeu à l'autre avec, tout au plus, une exigence en RAM plus faible sur la configuration recommandée (12 Go vs 16 Go du temps de Modern Warfare 3) et un espace de stockage revu à la baisse grâce à l'externalisation de Warzone (102 Go).