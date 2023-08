Devinez quand sera disponible le prochain Call of Duty ?

C’est une tradition depuis 2005 et la sortie de Call of Duty 2 : chaque année, en octobre ou en novembre, Activision fait paraître un nouvel opus de sa célèbre franchise. L’année 2023 ne dérogera pas à cette coutume. Le compte Twitter officiel (ou X désormais) du jeu a en effet annoncé la nouvelle hier : Call of Duty: Modern Warfare III est officiel, et il sortira le 10 novembre prochain.