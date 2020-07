Le prochain Call of Duty fuite, merci Doritos

Le paquet affiche le nom « Call of Duty Black Ops Cold War » et une date, le 5 octobre 2020. Si l'on en sait pas plus, cette date pourrait bien évoquer la période de sortie du titre. En effet, l'année passée, une promotion similaire de Doritos avait débutée le 1er octobre pour le sortie de Modern Warfare, pour une sortie officielle du jeu le 25 octobre 2019.

Du reste, la promotion en question offre aux consommateurs la possibilité de doubler leur XP durant une année grâce à l'achat des fameuses chips.