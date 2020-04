Call of Duty: Modern Warfare et Warzone lancent la saison 3

© Activision

La deuxième saison de Call of Duty: Modern Warfare et, plus récemment, Warzone (notre test ici), s’est conclue hier. L’occasion pour Activision de dévoiler la feuille de route pour la troisième saison qui débute aujourd’hui sur toutes les plateformes. Activision a publié hier dans la soirée le trailer ainsi que la feuille de route de cette saison qui occupera les joueurs pour les 60 prochains jours.



Nouvel opérateur, nouvelles armes et nouvelles cartes Activision ne renouvelle pas sa formule. Qui dit nouvelle saison, dit avalanche de nouveaux contenus. La particularité de cet opus de Call of Duty étant néanmoins qu’une partie des items du passe de saison est gratuite pour tous. Après avoir accueilli Ghost dans la saison 2, Modern Warfare introduit aujourd’hui le nouvel opérateur Alex — issu de la campagne solo du jeu sorti en octobre dernier. Ronin et Iskra, deux nouvelles recrues, rejoindront aussi les rangs au cours de la saison. À compter d’aujourd’hui, les joueurs pourront s’affronter sur trois nouvelles maps : Talsik Backlot, Hovec Sawmill et Aniyah Incursion — une version plus réduite de la gigantesque Aniyah’s Palace du mode multijoueurs classique. Deux nouvelles armes rejoindront aussi l’arsenal des joueurs avec le SKS, un fusil tactique au coup par coup, et le Renetti, un pistolet.

Des véhicules désormais personnalisables Grande nouveauté de cette saison : tous les véhicules du jeu sont désormais personnalisables. Mais ne vous attendez pas à une personnalisation digne d’un GTA ou Need For Speed. On vous le donne en mille : il faudra débloquer (ou acheter) des skins. Au fil de la saison, d’autres contenus encore seront débloqués pour les joueurs. Une quatrième map, Hardhat, fera ainsi son apparition ainsi que deux nouveaux modes de jeu multijoueurs : Jeu d’armes « Reloaded » et Guerre Terrestre Infectée. On est aussi intrigués par une mention faite à « l’armurier custom », dont la feuille de route ne dit encore rien. Une manière de personnaliser ses armes au-delà des skins déjà disponibles ?