2022 : une année qui souffle le chaud et le froid pour le gaming

Côté jeu vidéo, il s'est certainement passé beaucoup de choses en 2022 par rapport à l'année précédente. On peut notamment citer la sortie d'Elden Ring, sacré Jeu de l'Année aux Game Awards 2022, qui a marqué un tournant incontestable pour FromSoftware et les jeux en monde ouvert. On peut citer d'autres très belles sorties comme God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West ou encore A Plague Tale : Requiem et Stray, deux jeux français qui ont suscité beaucoup d'engouement.

Le PC a également été gâté par Sony, avec une volonté pour le géant de l'industrie d'amener toujours plus de licences exclusives sur cette plateforme. En parlant de géants de l'industrie, 2022 a été aussi l'année des rachats extravagants, comme celui d'Activision-Blizzard par Microsoft (bien que l'affaire soit très loin d'être pliée). Sony s'est de son côté fendu du rachat de Bungie, à l'origine sous la tutelle de Microsoft avant de passer chez Activision, pour les résultats néfastes que l'on a connu.

2022 a également été une année forte pour les adaptations de jeux en série/film. En fer-de-lance, nous avons notamment Arcane du studio d'animation français Fortiche (on triche un peu, la saison 1 est sortie en novembre 2021), ou encore Cyberpunk : Edgerunners par le studio japonais Trigger, toutes deux produites par Netflix.