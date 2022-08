Le prix de la PS5 revu à la hausse en raison du contexte économique mondial

Depuis plusieurs mois, les taux d'inflation de nombreux pays s'envolent et les prix de certains produits et matières premières augmentent en conséquence. Jusqu'à présent, l'industrie du jeu vidéo semblait épargnée… Mais c'était avant cette annonce fracassante faite par Sony ce jeudi 25 août. Ainsi, le prix de la PlayStation 5 va bel et bien grimper de plusieurs dizaines d'euros.