Gardien_du_phare

J’ai lu un peu plus sur le sujet.

Sony a été très clair, c’est une console non pas comme la PS4 pro mais vraiment comme une console pour les hardcores gamers et ceux qui veulent vraiment le max du max.

c’est louable, c’est entendable, ça n’enlève rien à personne.

Je pense qu’il faut assumer, et c’est bien. Il n’y aura pas de jeux qui seront downgradé pour la PS5,

c’est simplement la PS5 ultime, et c’est un bon concept.

Ils auraient pu peut être la différencier un peu plus et communiquer mieux sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une PS5 pro classique.

Puis quitte à faire dans le Hardcore gamer, le must du must, autant y mettre le lecteur, ça fait pauvre là leur histoire. C’est mon seul reproche.

Après à voir si dans l’avenir, la PS6 sera elle aussi uniquement digitale et avec le lecteur qui serait à brancher dessus. ça peut s’entendre.