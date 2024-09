Concrètement, la PS5 Pro intègre un processeur graphique (GPU) qui dispose de 67 % d'unités de calcul en plus que la PS5 actuelle et d'une mémoire 28 % plus rapide. Selon Sony, cela permet d'accélérer de 45 % le rendu des jeux, ce qui rend l'expérience beaucoup plus fluide, sans oublier un meilleur ray tracing, qui permet une réflexion et une réfraction plus dynamiques de la lumière.

Les jeux vont également bénéficier d'un effet PS5 Pro Game Boost qui sera en mesure de « stabiliser ou améliorer les performances ». Certains jeux PS4 profiteront également d'une définition accrue. À cela s'ajoute le Wi-Fi 7, sans oublier la gestion du VRR (fréquence de rafraîchissement variable) et la promesse (encore ?) de pouvoir jouer en 8K. Certains titres bénéficieront d'un patch dédié, avec un nouveau label PS5 Pro Enhanced.

Parmi ceux-ci :