Et elle n'intervient sûrement pas par hasard. Hier, Sony a présenté sa nouvelle console, la PlayStation 5 Pro. Le fabricant japonais assure que ses améliorations permettent d'accélérer de 45 % le rendu des jeux, rendant l'expérience beaucoup plus fluide. Elle a également fait état d'un meilleur ray tracing, qui permet une réflexion et une réfraction plus dynamiques de la lumière.