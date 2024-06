Days of Play : la manette DualSense pour PS5 baisse encore de prix et passe à 47 € !

Les Days of Play ont commencé le 29 mai et s'achèvent le 12 juin prochain. Pendant ce laps de temps, les consoles de Sony, Standard et Digitale, mais aussi les manettes, le PS VR2, et quelques jeux sont en promotion. Tous les coloris de DualSense sont affichés à 49,99 € au lieu de 69,90 €.

Toute ? Non, la DualSense Blanche a une réduction supplémentaire de 2 € (c'est toujours bon à prendre) sur Amazon, et passe ainsi à 47,99 €. Un bon prix pour cette manette qui est passée sous la loupe de notre testeur Clubic et qui lui a décerné la note de 8/10. Parmi ses points forts, le retour haptique et les gâchettes adaptatives, qui renforcent l'immersion.