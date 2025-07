C’est d’autant plus vrai que la BLUETTI AC200L adopte une conception évolutive. Elle peut en effet être connectée à plusieurs batteries externes (B210, B230 ou B300) pour atteindre une capacité totale impressionnante de 8 192 Wh. Cette modularité en fait une solution idéale pour les besoins énergétiques importants, surtout qu’elle reçoit aussi une recharge ultra-rapide : jusqu’à 2 400 W via le secteur, de quoi récupérer 80 % de la charge en seulement 45 minutes. Ajoutez à cela, une recharge solaire allant jusqu’à 1 200 W, et vous avez un dispositif performant pour rester en autonomie sur un site isolé ou en cas de cas de coupure de courant. Et puis, cette station s’adresse aussi aux professionnels ayant besoin d’alimenter leurs outils sur chantier, y goûter, c’est l’adopter !