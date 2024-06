PS5 : 5 astuces pour améliorer la batterie de la manette DualSense

Et tout comme il est possible de désactiver les vibrations haptiques, on peut également décider de réduire l'intensité des gâchettes adaptatives. L'interface permet d'opter pour trois niveaux, à savoir Faible, Moyen ou Fort, ce dernier étant configuré par défaut. Et si vous le souhaitez, vous pouvez totalement désactiver l'effet des gâchettes adaptatives.