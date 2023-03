Comment la nouvelle mise à jour PS5 booste (à sa façon) le confort de la DualSense

Ainsi, dès à présent, il est (enfin !) possible de mettre à jour le logiciel système de la manette DualSense grâce à une connexion sans-fil. La manette s'éteindra lors de la procédure, qui demande moins d'une minute, et il suffira ensuite de la rallumer pour retrouver une manette au top de sa forme et à jour. Exit donc cette procrastination qui nous caractérisait tous quant à la mise à jour de la DualSense, et place désormais à un confort optimisé, sans le moindre câble et parfaitement identique à celui proposé chez la concurrence. Il était temps !