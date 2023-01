La "meilleure" manette Nintendo est de retour... sur Nintendo Switch

L'accessoiriste Nyxi a annoncé tout récemment le lancement d'une nouvelle manette : Wizard. Taillée pour la Nintendo Switch, elle est composée d'un joycon gauche et d'un joycon droit que l'on va venir accrocher de part et d'autre de la dernière console de Nintendo, que cette dernière soit OLED ou non.

Côté design, cette nouvelle manette reprend la couleur violette si caractéristique de la GameCube, mais elle permet également de retrouver cette disposition particulière au niveau des boutons, avec en prime une vraie croix directionnelle sur la partie gauche et le désormais célèbre stick jaune côté droit.

Bien sûr, malgré son inspiration GameCube, cette nouvelle manette Nyxi est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch.