La Nintendo Switch plus populaire que la légendaire Game Boy. Mais où s'arrêtera-t-elle ?

Lancée en mars 2017, la petite Switch de Nintendo s'apprête à célébrer ses six ans dans quelques semaines. À la première version lancée en 2017, sont venues se greffer quelques années plus tard la petite Switch Lite, 100 % nomade, mais aussi la Nintendo Switch OLED, laquelle offre diverses optimisations, en plus d'un écran plus grand et de meilleure qualité.