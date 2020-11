Nintendo : 68 millions de Switch et un chiffre d'affaires record

Entre début avril et fin septembre 2020, la distribution mondiale de jeux Nintendo Switch est grimpée à 100,25 millions d'unités. En terme de ventes depuis leur lancement, les grands gagnants sont bien évidemment Mario Kart 8 Deluxe (28,99 millions), Animal Crossing New Horizons (26,04 millions), Super Smash Bros. Ultimate (21,10 millions) et The Legend of Zelda: Breath of the Wild (19,74 millions).