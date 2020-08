Nintendo a désormais vendu plus de Switch que de NES

En un peu plus de trois ans, Nintendo est parvenu à écouler autant de Switch que de NES — sa console phare sortie en 1985.

L’entreprise a annoncé ce matin avoir vendu exactement 61,44 millions de Switch, qui approche donc du seuil des 61,91 millions de NES écoulées en 35 ans.

Carton plein pour la Switch

Les chiffres dévoilés aujourd’hui par Big N s’arrêtant au 30 juin dernier, il est plus que probable que la Switch ait désormais dépassé son ancêtre. Ce qui en fait donc la deuxième console de salon la plus populaire du constructeur, encore loin derrière la Wii et ses 101,63 millions d’unités écoulées.