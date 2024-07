Nintendo pense avoir trouvé la parade pour empêcher le scalping de la Switch 2

PyratOne

J’ai également lu cet article sur Chrome depuis mon smartphone Android.

Aucun problème de dimensions des images, en revanche oui la mise en page n’est pas la même que pour d’autres articles du site.

Personnellement je la trouve infiniment plus agréable, la résolution semble bien plus élevé, le texte du coup un peu plus petit et les images me semble de bien meilleures qualités.

On se rapproche plus d’une mise en page type journal papier ce qui n’est pas pour me déplaire.

Peux être que la résolution de ton écran est insuffisante pour correctement l’afficher (c’est juste une hypothèse)