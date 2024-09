Il faut dire que la Switch 2 est certainement l'une des consoles les plus attendues de ces dernières années. Lancée en 2017, la Switch originale a rencontré un succès phénoménal, s'imposant comme l'une des machines les plus populaires de sa génération. Mais après plus de 6 ans de bons et loyaux services, il est temps pour Nintendo de passer à la vitesse supérieure.