Switch 2 : 4K à 60 images par seconde, ray tracing optimisé, DLSS... Nintendo met les petits plats dans les grands !

NateTheHate, un insider bien connu de son état, tiendrait en effet de sources proches des développeurs ayant vu la bête en action durant la Gamescom des détails croustillants. Si l'on en croit son dernier podcast sur le sujet, la Switch 2 serait en effet capable de faire tourner The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 4K à 60 images par seconde… grâce au DLSS.